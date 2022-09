PROJECT ZERO: Mask of the Lunar Eclipse maakt een westers debuut

Een niet eerder vertaalde PROJECT ZERO-titel verschijnt volgend jaar in het westen.

In 2008 verscheen op de Wii een exclusieve horrorgame, PROJECT ZERO: Mask of the Lunar Eclipse verscheen echter exclusief in Japan en het vierde deel uit de FATAL FRAME-serie (FATAL FRAME is binnen Europa ook bekend als PROJECT ZERO) zag nooit het daglicht in het westen. Tot komend jaar. Begin 2023 komt het spel namelijk opnieuw uit voor Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S|X en PC.

In dit spel volg je Ruka Minazuki die als kind mysterieus verdween en nu op zoek is naar antwoorden. Hiervoor verken je een verlaten ziekenhuis om samen met je Camera Obscura je herinneringen terug te krijgen. Onderweg kom je echter kwade geesten tegen die je ook met behulp van de camera zult moeten verdrijven.

Nintendo Switch™, PlayStation®4, PlayStation®5, Xbox One, Xbox Series X|S, and Windows PC via Steam® in Early 2023.