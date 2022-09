Probeer nu de demo van Harvestella

Speel de demo en draag de gegevens over naar de volledige game!

Harvestella werd afgelopen juni aangekondigd voor de Nintendo Switch. Nieuwe beelden verschenen nog recent tijdens een Nintendo Treehouse: Live. Vandaag is er tijdens de Nintendo Direct aangekondigd dat Harvestella een demo ontvangt. Deze is nu al in de Nintendo eShop te vinden en te downloaden. In deze demo kan je de eerste paar dagen van jouw boerderij spelen en al jouw voortgang kan worden overgedragen naar de volledige game. Dat is dus zeker handig wanneer je de game van plan bent te kopen op release, op 4 november.

Harvestella lijkt op het eerste gezicht op een typische life simulation RPG. Je onderhoudt een boerderijtje waar je gewassen groeien, wordt vrienden met de lokale bevolking en verkent een prachtige en kleurrijke wereld. Er is alleen één groot verschil. Na elk seizoen heeft deze wereld een seizoen des doods, genaamd “Quietus”. Planten gaan dood en een vreemde stof zorgt ervoor dat mensen niet normaal buiten kunnen lopen. En het ergste, er wordt gezegd dat dit seizoen elk jaar langer wordt. Jouw verhaal begint te midden van zo’n seizoen. Weet jij de mysteries van deze wereld en de waarheid achter dit dodelijke seizoen achterhalen?

Lijkt Harvestella jou wat? Ga jij de demo proberen? Laat het ons weten in de reacties!