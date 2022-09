Pokémon GO Test Your Mettle event voegt nieuwe Pokémon toe

Met Steel-type Pokémon de strijd aan, op meer dan één manier.

Er komt een nieuw event aan getiteld Test Your Mettle. In het event heb je de mogelijkheid om bepaalde uitdagingen te overkomen met je Steel-type Pokémon. Bij deze challenges zul je ook de Ultra Beasts Celesteela en Kartana tegenkomen. Voor ons in het noordelijk halfrond zal het Kartana zijn. Deze Ultra Beasts komen door Ultra Wormholes heen. Wat voor fans misschien de tofste toevoeging is dit event, zijn de additie van Mega Aggron en Togedemaru, de schattige Electric/Steel-type Pokémon. Maar er komt veel dit event, hieronder even alles op een rijtje.

Event Bonus waarin je meer Candy krijgt en een hogere kans op Candy XL voor het succesvol vangen van Pokémon met Nice, Great en Excellent Throws.

waarin je krijgt en een voor het succesvol vangen van Pokémon met Nice, Great en Excellent Throws. Pokémon toevoegingen van Mega Aggron die van 16 tot en met 27 september in Mega Raids zal verschijnen. En Togedemaru komt er bij.

van die van 16 tot en met 27 september in Mega Raids zal verschijnen. En komt er bij. Andere encounters, namelijk: In het Wild kun je: Magnemite, Pineco, Nosepass, Aron, Beldum, Bronzor, Drilbur, Ferroseed en Togedemaru tegenkomen. En met geluk ook Prinplup en Stunfisk. In Raids zul je tegenkomen: 1 ster – Scyther, Beldum, Shieldon, Klink en Togedemaru. 3 sterren – Magneton, Skarmory, Mawile, Lairon. 5 sterren – Celesteela en Kartana (voor ons hier Kartana). En Mega Aggron voor de Mega Raids. Uit 7 kilometer Eggs krijg je: Alolan Sandshrew, Alolan Diglett, Galarian Meowth, Riolu en Galarian Stunfisk. En als laatste kun je uit Field Research tegenkomen: Magnemite, Pineco, Nosepass, Drilbur, Ferroseed en Togedemaru. Evenals Steelix Mega Energy en Scizor Mega Energy.

In Timed Research kun je taken voltooien om Aggron Mega Energy te verzamelen en encounters te krijgen met Togedemaru en Aron.

Het event van Pokémon GO zal beginnen op vrijdag 16 september en loopt tot en met woensdag 21 september. Dus wees er snel bij! Kijk jij hier naar uit of had je liever andere toevoegingen gezien? Laat het hieronder weten.