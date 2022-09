Nieuwe Nintendo 3DS-update beschikbaar, lees hier de patch notes

Vorige maand werd er een update uitgebracht voor de Wii U én 3DS, deze keer krijgt alleen Nintendo’s last-gen handheldsysteem een nieuwe versie. De Nintendo 3DS-familie aan systemen gaat nu naar versie 11.16.0-49. Wij hebben al het nieuws op een rijtje gezet voor je en kan je hieronder lezen.

Nintendo’s quote gaat als volgt:

”Further improvements to overall system stability and other minor adjustments have been made to enhance the user experience”

Nintendo