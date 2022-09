Master Detective Archives: Rain Code aangekondigd

De game verschijnt lente 2023.

Tijdens de Nintendo Direct is er een nieuwe game van de maker van Danganronpa aangekondigd. De game heet Master Detective Archives: Rain Code en zal in de lente van 2023 verschijnen voor de Nintendo Switch. Misschien doet de naam je aan de vorig jaar aangekondigde Enigma Archives: Rain Code denken, het blijkt dat dat dezelfde game is. Op de officiële site kun je meerdere afbeeldingen en info over de game vinden. In de hieronder staande Nintendo Direct kan je de trailer vinden op 1:00:44.

Master Detective Archives: Rain Code is een dark fantasy-mysterie waarin je misdaden onderzoekt met Yuma, die last heeft van geheugenverlies, en Shinigami, een geest die hem achtervolgt. Als Yuma moet je aanwijzingen zoeken om de onopgeloste zaken op te lossen. Wanneer je denkt het antwoord te weten, roept Shinigami een rijk op dat de plaats delict aan de waarheid koppelt. In dit Mystery Labyrinth zullen Mystery Phantoms proberen jou te dwarsbomen. Dit doen ze door onwaarheden en tegenstrijdigheden op jou af te gooien. Aan jou de taak om dat alles te doorzien.

Lijkt dit mysterie jou wat? Ben je bekend met de Danganronpa-maker? We horen het graag in de reacties!