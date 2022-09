Kijk hem hier! De Nintendo Direct om 16:00

Wil je de Nintendo Direct zien? De livestream vind je hier!

Na vele geruchten en wat onzekerheid (volgens insiders) door het overlijden van Queen Elizabeth is het dan eindelijk zover. Een echte Nintendo Direct wordt vandaag uitgezonden. Om 16:00 Nederlandse tijd kunnen we genieten van ongeveer 40 minuten aan nieuwe informatie voor games. Volgens Nintendo is het vooral voor games die deze winter uitkomen (tot en met maart dus), maar vaak zitten er nog een paar verrassingen bij.

Welke games langskomen is onbekend, maar dezelfde geruchten die deze direct noemden hadden het over de HD-remakes van Twilight Princess en Wind Waker, maar ook de HD-versie van Metroid Prime (1) zou langskomen. Hoe dan ook we weten het vanmiddag.