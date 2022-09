JRPG Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key aangekondigd voor de Switch

Het laatste grote avontuur voor Ryza en haar vrienden komt eraan!

Tijdens de Nintendo Direct kwam er ineens een trailer voorbij voor Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key. Vermoedelijk zullen we meer informatie over de game krijgen tijdens de Tokyo Game Show later deze week, maar de eerste announcement was vandaag.

In Atelier Ryza 3 speel je als Ryza en haar vrienden op Kurken Island. Zodra ze het nieuws krijgen dat er mysterieuze eilanden uit het niks zijn verschenen gaat ze er met haar vrienden op reis om haar eiland te redden. Het spel speelt zich af in een enorm open veld waarin meerdere maps met elkaar zijn verbonden. In totaal zijn er 11 mensen die je in je groep kunt hebben, en die ook een belangrijke rol spelen in het verhaal.

Bekijk hieronder de trailer die tijdens Nintendo Direct werd getoond (begint op 53:50). De graphics en animaties zijn hoogstaand, evenals hoe de omgeving en combat er uit ziet. Wat vindt jij van de beelden? Misschien al bekend met andere games uit de franchise? Laat het hieronder weten! De game is nog niet klaar overigens. We zullen nog tot 24 februari 2023 moeten wachten voordat we los kunnen gaan.