[Hands-on] Figment 2: Creed Valley

Op de Gamescom hebben wij deze grappige en muzikale actieavonturengame al even mogen uitproberen!

Op de Gamescom hebben we vele games onder handen genomen. Van gekke bierbrouw simulators tot uitdagende puzzelgames. En van gelicenseerde kartgames tot artistieke Metroidvania’s. Een andere game die we hier voor het eerst hebben mogen uittesten was Figment 2: Creed Valley van indieontwikkelaar Bedtime Digital Games. Figment 2 is, zoals de naam al doet vermoeden, een vervolg op de eerste Figment-game die in 2017 verscheen. Deel 1 werd met een gemiddelde score van 79 op Opencritic positief ontvangen. Zal dit vervolg de kwaliteit van zijn voorganger kunnen ontstijgen?

Keuzes

Toen we onze speelsessie in gingen, hebben we eerst even kort met één van de ontwikkelaars achter de game gesproken. Hij maakte het een en ander duidelijk over het verhaal van de game. Waar de eerste game ging over het overwinnen van je angsten, gaat Figment 2 over het maken van belangrijke keuzes in het leven, en hoe deze je als persoon beïnvloeden. De game speelt in op psychologische thema’s, maar doet dit wel op een vrolijke en abstracte manier. Het zal dus geen zware tranentrekker worden.

Hoewel deze thema’s allemaal heel interessant klinken hebben wij hier in onze speelsessie nog niet heel veel van gemerkt. Er zaten wel dialogen in de game, maar deze bestonden tot nu toe eigenlijk voornamelijk uit (woord)grappen over bijvoorbeeld het brein, bepaalde muziekgenres of de betekenis van het leven. Deze grappen waren op hun eigen manier wel heel leuk en zorgden voor een luchtige, humoristische sfeer.

Kleurrijk of duister

Het uitdiepen van deze psychologische thema’s wordt gedaan in het brein van Dusty, de hoofdpersoon van de game. De omgeving wordt afgebeeld als een surrealistische wereld, die het ene moment heel kleurrijk is en het andere moment, wanneer er bijvoorbeeld een eindbaas verschijnt, heel duister.

We hebben de game gedurende onze speelsessie mogen testen op de Switch en de pc. Op de Switch speelde ik de game in handheldstijl. De game draaide hierop meer dan prima en ik ben vrijwel niet tegen technische problemen aangelopen. Al leek de game wel op een wat lagere framerate te draaien dan zijn pc tegenhanger.

Verbeterde combat

Één van de ontwikkelaars maakte duidelijk dat hun team tijdens de ontwikkeling van Figment 2 veel tijd en moeite heeft gestoken in het verbeteren van de combat. Hoewel we de eerste game beide niet hebben gespeeld, waren we het erover eens dat het vechten met vijanden en eindbazen heel soepel aanvoelde. Je hebt relatief weinig moves, maar je voelt wel de impact van je zwaard met iedere slag die je uitdeelt. Op de Switch maakten ze zelfs gebruik van de HD rumble in de Joy-cons. Zo voelde je bij elke rake slag een lichte trilling in de controllers. Dit zorgde ervoor dat je nog meer werd meegenomen in de game.

Lampen puzzels

Een ander belangrijk aspect van Figment waren de puzzels in het spel. We moesten allemaal blauwe en gele lampen aanzetten door daarbij behorende blauwe en gele schakelaars op de juiste plekken te plaatsen. De puzzels zelf waren niet heel moeilijk, maar boden wel een goede afwisseling met de combat van de game.

Op de maat van de muziek

Later in de demo kregen we ook te maken met een zogenaamde nightmare, in de vorm van een eindbaas. Het ging om een groot, donker zwijn, dat allemaal paarse gifwolken op ons af schoot. Dit gigantische en smerige beest had een uitgebreid, maar makkelijk te omzeilen aanvalspatroon. Gedurende onze hands-on-sessie werd duidelijk gemaakt dat geluid en muziek een cruciale rol spelen in de gameplay van Figment en ook in het vertellen van zijn diepzinnige verhaal. We hadden echter beschikking tot maar één headset, waardoor ik hier toen helaas niks van heb meegekregen.

Terwijl ik de gameplaybeelden later op YouTube terugkeek, viel het mij pas op hoeveel aandacht ze aan de muziek hebben besteed. Tijdens de eerder genoemde bossfight merkte ik bijvoorbeeld dat sommige moves en achtergrond details in de wereld precies op de maat van de muziek gebeurden. Bijna alsof je naar een perfect gemonteerde aftermovie of showreel zit te kijken. Bovendien begon de baas ook te zingen tijdens dit gevecht. De songtekst zat boordevol woordgrappen en wat popcultuur referenties, welke sterk bijdroegen aan de sfeer van de game.

Grappig, muzikaal en abstract

Figment 2 lijkt tot nu toe een erg grappige en muzikale actieavonturengame te gaan worden. De verbeterde combat voelde heel soepel en ik heb gelachen om de vele woordgrappen die de game rijk is. Om er achter te komen of Figment 2: Creed Valley net zo sterk wordt als zijn voorganger zullen we nog heel even moeten wachten. De game verschijnt op 15 oktober namelijk al voor de Nintendo Switch en de pc. Ben jij van plan om met deze abstracte en muzikale action adventure game aan de slag te gaan. Laat het ons vooral weten in de reacties!