Golf update van Nintendo Switch Sports uitgesteld naar winter

Met 21 holes uit de Wii Sports-serie!

Tijdens de aankondiging van Nintendo Switch Sports in februari werd gemeld dat er in de herfst een update zou verschijnen met een nieuwe sport. Het zou gaan om golf, maar meer was nog niet bekend tot nu. Vandaag is er tijdens de Nintendo Direct aangekondigd dat golf wat later gaat verschijnen, omdat ze meer tijd nodig hebben voor de ontwikkeling. Daarom is de update van herfst naar winter verschoven. Wel is bekendgemaakt welke modi golf bevat. Golf bevat namelijk 21 holes uit de Wii Sports-serie. Daarnaast kan je het online met 8 mensen spelen in een afvalraces. Wie de hole in het meeste aantal slagen bereikt, ligt eruit tot er eentje overblijft. Diegene is dan de winnaar.

Maarten gaf Nintendo Switch Sports in zijn review 7,0. Speel jij Nintendo Switch Sports nog? Of ben je over naar een andere game waarin je moet bewegen? Ga je golf spelen als het uitkomt? Laat het ons weten in de reacties!