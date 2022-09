Fall Guys Season 2 gaat deze week van start

Lees hier over alle nieuwtjes die dit seizoen met zich meebrengt.

Mediatonic heeft onlangs aangekondigd dat Fall Guys Season 2: Satellite Scramble op 15 september gelanceerd wordt en wij hebben alle nieuwigheden die naar het spel komen op een rij gezet voor je. Ook hebben we de informatie die bekend is pér level handig voor je in een overzicht gezet. Allereerst zal seizoen 2 het volgende gaan krijgen aan nieuwe content:

Nieuwe kostuums

Nieuwe challenges

Nieuwe en ruimte versies van oude levels

Je kunt in Fall Guys Season 2 verder aan de slag met de volgende levels:

Tip Toe Finale

In dit level moet je goed op je voetenwerk letten, in squads moet je zorgen dat jou team als eerste in het midden van de arena is zonder van het platform af te vallen en te verdwijnen in de diepe diepe duisternis genaamd de kosmos.

Pixel Painters

Spring van platform naar platform op het juiste patroon, en als je de volgorde verprutst…

Cosmic Highway

Klim tussen rijen aan bewegende platformen, mis 1 sprong en zeg maar dag-dag tegen grond onder je voeten en hoi-hoi tegen de lege, lege ruimte.

Hyperdrive Heroes

Probeer op je hoverboard te blijven staan zonder om te vallen. Het kan gebeuren dat hij ineens een rondje maakt, maar dat kan je wel hebben toch?

Hex-a-terrestrial

Vind je weg tussen zwevende platformen zonder fouten te maken, anders kun je wel raden waar je eindigt.

Space Race

Jij als Space Ranger moet zorgen dat je deze race wint, snap je dat?

Frantic Factory

Ram-ram-ram op die knoppen! Simpel toch?

Er komt natuurlijk ook een nieuwe Season Pass naar de game, met nieuwe kostuums om vrij te spelen zoals Spock, Xenomorph en Hatsune Miku! Een gratis Season Pass met beloningen is ook terug zoals gewoonlijk.

Bekijk de Cinematic Trailer hierbeneden:

Speel jij nog Fall Guys? Zo ja, wat vind je van deze nieuwe Season? Laat het ons weten in de reacties!