Eerste trailer voor Nickelodeon Kart Racers 3: Slime Speedway

De eerste officiële beelden stellen niet teleur!

Het is zover. In Juli werd de game aangekondigd naar de Switch te komen. Afgelopen maand kwam er gelekte informatie naar voren met o.a. de release datum. Nu hebben we echter eindelijk ook een trailer om mee te werken, evenals wat informatie omtrent het spel.

Zo kun je in dit derde deel meer dan 40 karakters verwachten die compleet zijn ingesproken door de cast van voice actors, iets dat in All-Star Brawl ontbrak. Je kunt je kart diepgaand aanpassen, zelfs zover dat je hiermee op water terreinen kunt racen. Verder zijn er 36 tracks om op te racen, nieuw en oud. En ook 90 crewmembers om mee te spelen om precies jouw speelstijl te kunnen pakken. Bekijk hieronder de trailer!

Nickelodeon Kart Racers 3: Slime Speedway zal 7 oktober dit jaar uitkomen voor de Switch. Ga jij het spel halen?