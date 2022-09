Even voorstellen: Robert Buckert – Muziek en Nintendo

Waarom Super Mario 64 heeft gezorgd voor mijn huidige baan.

Dag allemaal en aangenaam om met jullie kennis te maken. Ik ben vorige week gestart als redacteur bij Daily Nintendo. Vanaf nu zullen jullie dus bij een deel van de berichten mijn naam voorbij zien komen. Mijn passie voor gamen is begonnen bij de Nintendo 64 en daar zit een vrij bijzonder verhaal aan vast. Ik werd namelijk niet alleen geraakt door het spelen in een 3D wereld, maar ook door heerlijke muziek. Wat dat betreft viel ik echt met mijn neus in de boter.

Nintendo wakkerde het vuur aan

Super Mario 64 zal voor veel mensen hier vast een speciaal plekje hebben toch? In mijn geval is het dubbel speciaal, want mede door deze game heb ik mijn passie voor muziek gekregen. Uiteraard niet alleen door gamen, maar ik werd echt blij van al die prachtige melodieën. Ik wilde ze dolgraag op mijn gitaar kunnen spelen en daar ging ik dus ook keihard voor aan de slag. Het zorgde voor een grote motivatie om met muziek bezig te zijn. Nintendo heeft naar mijn mening altijd heel veel aandacht besteed aan de combinatie van gameplay en daarbij passende muziek. Dat begon voor mij bij Super Mario 64 en uiteraard later ook bij The Legend of Zelda: Ocarina of Time, maar ook bij games op de Nintendo Switch weet Nintendo precies de juiste snaar te raken. Denk aan de geweldige baslijntjes in Mario Kart 8 Deluxe of Steam Gardens in Super Mario Odyssey die de rest van de dag in je hoofd blijft zitten. Er zijn zoveel voorbeelden te noemen. Wat is jullie favoriete soundtrack uit een Nintendo-game?

Na mijn middelbare school wilde ik verder met muziek en deed ik auditie op het conservatorium. Daar werd ik aangenomen en studeerde ik af door op mijn eindexamen een medley van Nintendo/Rare stukken uit te voeren met orkest!

Op dit moment werk ik als muziekdocent op een middelbare school en als gitaardocent op een muziekschool. Verder treed ik in de weekenden op als muzikant in verschillende formaties en heb ik in coronatijd mijn eigen instrumentale album gecomponeerd. Mijn droom is om ooit een soundtrack voor een game te maken. Ik zou het geweldig vinden om ooit een game te spelen, waarin mijn eigen muziek voorbij komt.

Wat doe ik naast muziek nog meer?

Het zal je vast niet verbazen dat ik veel aan het gamen ben. Van Nintendo-consoles tot aan mijn PlayStation 5. Ja, ik ben één van die gelukkigen. Naast de first-party titels van Nintendo en PlayStation heb ik ook een groot zwak voor bijzondere indie-games en games die muziek centraal stellen. Van Nintendo heb ik eigenlijk geen enkele console of handheld overgeslagen, behalve alles wat is uitgebracht voor de Nintendo 64. Later heb ik met vrienden wel een NES en SNES gekocht, maar dat voelt toch anders dan wanneer je een console echt meemaakt.

Naast al dat gamen, wandel ik graag en probeer ik altijd naar een ander nieuw land op vakantie te gaan. Een uitzondering hierop zal waarschijnlijk Japan zijn. Ik heb in 2019 een ongelooflijk mooie rondreis mogen maken en ik kan eigenlijk niet wachten om weer terug te gaan.

Zo, dit was ik in een notendop. Laat het vooral weten als je benieuwd bent naar meer. Ik heb erg veel zin om aan de slag te gaan bij Daily Nintendo.