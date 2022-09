Nieuwe Nintendo Direct aangekondigd voor morgen 16:00 uur

De geruchten over een nieuwe Nintendo Direct in september bleken juist.

Er gingen al een tijdje geruchten rond over een nieuwe Nintendo Direct in september en vandaag is deze ook bevestigd. Morgenmiddag om 16:00 uur zal Nintendo een gloednieuwe Nintendo Direct uitzenden welke ongeveer 40 minuten zal gaan duren. Op dit moment is nog niet bekend welke spellen er allemaal voorbij gaan komen, maar ook hierover doen allerlei geruchten de ronde. Zo spreken verschillende geruchten onder andere over het vervolg op Breath of the Wild 2 welke aan bod zou moeten komen.

Je kunt de nieuwe Nintendo Direct morgenmiddag kijken via onze website. Lukt het je niet om de Direct te kijken? Geen paniek, na de presentatie kun je al het nieuws natuurlijk ook op Daily Nintendo vinden. Ga jij morgen kijken? En wat hoop jij allemaal te zien? Laat het ons hieronder weten!