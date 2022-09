Monolith Soft hielp mee aan Splatoon 3

De studio achter veel toffe IP's van Nintendo!

Splatoon 3 is sinds vrijdag verkrijgbaar op de Nintendo Switch. Het blijkt nu dat naast Nintendo ook Monolith Soft aan de game heeft gewerkt. Deze ontwikkelaar is bekend van onder andere de Xenoblade Chronicles-serie. De laatste tijd zien we wel vaker dat Monolith Soft meehelpt aan Nintendo-games. Zo hebben ze in het verleden ook een bijdrage geleverd aan de eerdere Splatoon delen en aan The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Nu Splatoon 3 is uitgekomen, richten zij zich op de uitbreidingspas van Xenoblade Chronicles 3 en werken ze ook samen met Nintendo aan het vervolg op Breath of the Wild. Ben jij inmiddels al Splatoon 3 aan het spelen? En had jij verwacht dat Monolith Soft aan de game heeft gewerkt? Laat het ons hieronder weten in de vorm van een reactie!