[Hands-on] Mandragora – Eentje om in de gaten te houden!

Mandragora laat een sterke indruk achter tijdens Gamescom!

Het metroidvania-genre is levendiger als ooit tevoren en met regelmaat verschijnen er dan ook nieuwe metroidvania-titels op onder andere de Nintendo Switch. Inmiddels zijn er zoveel, dat het nog best lastig kan zijn om er als game tussen uit te springen. Toch zou de aankomende game Mandragora dat best eens kunnen gaan doen. Tijdens Gamescom kregen wij de kans om alvast gameplaybeelden van Mandragora te bekijken én vertelde de studio achter de game van alles over deze aankomende titel. En eerlijk is eerlijk, dat zag er allemaal erg vet uit!

Uitgever Marvelous Europe en ontwikkelaar Primal Game Studio kondigden Mandragora begin dit jaar al aan, in februari om precies te zijn. De game wordt een nieuwe handgetekende side-scrolling RPG, waarbij de artstijl in positieve zin opvalt. De handgetekende stijl is erg mooi gemaakt en kent een intrigerend duistere sfeer. Erg passend overigens, het spel speelt zich namelijk af in een wereld waar de mensheid het heeft opgegeven. De monsters bleken simpelweg te sterk voor de mensen en het is nu aan jou om de wereld terug te veroveren en de monsters te verslaan. In deze game reis je door een wereld in verval en baan je een weg door de monsters alsmede angstaanjagende eindbazen. De monsters variëren daarbij van kleine wezens tot gigantische vuurspugende vijanden wat voor heerlijke variatie én uitdaging lijkt te zorgen.

Over variatie gesproken, ook de verschillende delen in de wereld waarin je reist zijn heerlijk divers. Denk aan woestijnen, donkere bossen, moerassen en verlaten kerkers. Had ik bevroren gebieden al genoemd? Je komt het allemaal tegen en het is in elk geval duidelijk dat er enorm veel tijd is gestoken om de werelden niet alleen schilderachtig mooi te ontwerpen, maar ook divers en gevarieerd. Interessant zijn verder de verschillende type personages waarmee je kan spelen, of eigenlijk klassen. Er zijn vier klassen om mee te spelen. De vanguard is voor melee-combat, er is een spellbinder, heretic en tot slot de Larcenist voor meer lange afstand aanvallen.

Interessant is nu juist het feit dat je niet hoeft te kiezen tussen deze klassen, je kunt je personage namelijk opbouwen en eigenschappen van verschillende klassen combineren. Je zult dan ook de nodige tijd bezig zijn met het vinden van resources en het upgraden van je personage. Een ding is zeker, Mandragora lijkt alles behalve eenvoudig te worden. Juiste keuzes maken in hoe je jouw personage verder ontwikkelt lijkt dan ook van groot belang te worden.

Het is natuurlijk nog even afwachten hoe de uiteindelijke game uitpakt én hoe deze op de Nintendo Switch zal gaan draaien. Ik ben echter al behoorlijk positief. Mandragora zou zomaar eens de perfecte combinatie kunnen worden tussen een 2D-metroidvania maar dan zo uitdagend als een Souls-game!