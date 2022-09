Voodoo Detective lanceert deze maand op de Switch

Voodoo, het blijft een groot mysterie!

Ontwikkelaar Short Sleeve Studio heeft bekendgemaakt dat hun game Voodoo Detective deze maand op Nintendo’s hybride console verschijnt. In dit point-and-click-avontuur zet je voet in de stad New Ginen. Het is niet zomaar een stad; de stad heeft namelijk een rijke Voodoo-cultuur! En in New Ginen leeft er een mysterieuze dame zonder verleden. Zij staat in het middelpunt van een groot mysterie. Aan jou de taak om dat als Voodoo detective op te lossen.

Pak op 29 september maar je vergrootglas erbij, want dan zal het spel verschijnen. Hieronder kun je een trailer bekijken van het spel. Weet jij eind deze maand het mysterie van New Ginen op te lossen?