TY the Tasmanian Tiger 4 komt naar de Switch

Het vierde deel van TY the Tasmanian Tiger komt ook naar de Switch.

Het is alweer zo’n twee jaar geleden dat de klassieke Ty the Tasmanian Tiger-spellen hun debuut maakten op de Nintendo Switch. Het is nu ook bevestigd dat het vierde deel mag toegevoegd worden in het rijtje. Wanneer de 2D side-scroller in de eShop te vinden is, is nog niet bekend. Krome Studios heeft laten weten dat het een verbeterde versie is van het origineel. Zo wordt het spel verzorgd van een volledig Engelse voiceover, nieuwe muziek en betere cutscenes.

Daar blijft het echter niet bij. Krome Studios heeft namelijk ook laten weten dat fans een kans krijgen om mee te werken aan het verbeterde spel. Hoe dat in elkaar gaat zitten is nog niet bekend; later zal de ontwikkelaar hier meer informatie over geven. Ben je benieuwd wat je kan verwachten? Bekijk dan de trailer hieronder.