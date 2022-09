[Release Radar] Deze games verschijnen er in week 37

Duik mee in de nieuwe titels van aankomende week!

In onze rubriek de Release Radar zetten we alvast de aankomende releases voor je op een rijtje. Uit de grote hoeveelheid releases kiezen we een paar uit die ons oog pakken, welke je hieronder kunt lezen. Zit er niets voor je tussen? Onderaan vind je een overzicht van alle titels die aankomende week verschijnen plus hun prijzen.

Naar welke game(s) kijk jij persoonlijk enorm uit? Laat het ons hieronder weten in de vorm van een reactie!

Voice of Cards: The Beast of Burden

Verschijnt op: 13 september 2022

Prijs in de Nintendo eShop: €29,99

Vorig jaar was Voice of Cards nog een onbekende serie. Het eerste deel kwam afgelopen November pas naar de Switch, maar inmiddels zijn we al toe aan deel 3 in deze kaarten-RPG Reeks. Het is namelijk zo dat alles in deze game wordt weergegeven door kaarten: van personages en locaties tot het pad dat je loopt. In dit deel volg je het verhaal van een meisje dat zweert wraak te nemen op monsters. Nadat ze haar huis verliest gaat ze samen met een mysterieuze jongen op pad naar het onbekende. Maar wat staat hen te wachten aan het einde van hun reis? Het licht van de hoop of duisternis en wanhoop?

Foretales

Verschijnt op: 15 september 2022

Prijs in de Nintendo eShop: €19,99

Het is deze week raak met de kaarten games, want ook in Foretales wordt alles grotendeels weergegeven door kaarten. De game focust zich op het verhaal, de kaarten zijn de vele honderden keuzes die je kunt maken om problemen aan te pakken. Het verhaal gaat over een wereld die geteisterd wordt door een verschrikkelijke vloek. Jij neemt de rol aan van kruimeldief Volepain, die samen met zijn teamgenoten de enige is die de wereld kan redden. Stel een eigen team samen waarbij je kiest uit een hele waslijst aan antropomorfische personages. Iedereen heeft zijn eigen unieke vaardigheden en speciale kaarten, waarmee je de vele obstakels en evenementen moet zien te overwinnen. De klok van de Apocalyps tikt alsmaar verder, dus kies goed hoe jij je tijd benut! Wij mochten de game tijdens Gamescom al even proberen, lees hier wat we ervan vonden.

Bear and Breakfast

Verschijnt op: 15 september 2022

Prijs in de Nintendo eShop: €16,79

In Bear and Breakfast is een ontspannen management adventure game waarin jij een beer speelt met grote dromen. Hij wil namelijk een Bed & Breakfast beginnen! Verbreed je horizon, richt je eigen Bed & Breakfast in en trek het toerisme naar je toe! Naast het onderhouden van je zaak is er genoeg te doen: ontdek geheimen in het diepe woud die je B&B een voordeel kunnen geven. Let alleen wel dat je niet te ver van het pad afwijkt. Het bos zit vol gevaarlijke dieren en vreemde mysteries…

Wat verder verschijnt in de week van 12 tot en met 18 september:

12 september 2022: Dead Invaders: Modern War 3D – €6,99

13 september 2022: Svoboda 1945: Liberation – €16,99

13 september 2022: Nobody Saves the World + Frozen Heart-Bundel – €27,99

13 september 2022: Little Orpheus – €12,99

13 september 2022: XIII – €39,99

13 september 2022: Sacred Valley – €4,99

14 september 2022: Family Man – € 15,99

14 september 2022: Reknum DX – €4,99

15 september 2022: Absolute Tactics: Daughters of Mercy – €20,99

15 september 2022: Japanese Escape Games The Mansion of Tricks – €8,99

15 september 2022: Last Beat Enhanced – €9,99

15 september 2022: Loot Box Simulator – RPG Anime Girls – €2,99

15 september 2022: Gold Crusader – €4,99

15 september 2022: Cthulhu pub – €9,99

15 september 2022: Dungeons 3 – Nintendo Switch Edition – €39,99

15 september 2022: Silent Sector – €12,99

15 september 2022: Innocence Island – €19,99

15 september 2022: Gunslingers & Zombies – €8,99

15 september 2022: Paddles – €4,99

15 september 2022: Saomi – €3,99

15 september 2022: Queen’s Garden – Sakura Season – €17,99

15 september 2022: Wayward Strand – €19,99

15 september 2022: Ankora: Lost Days – €19,99

16 september 2022: Plunder Panic – €19,99

16 september 2022: Accident – €12,99

16 september 2022: Brutal Chase Turbo – €13,99

16 september 2022: Unichrome: A 1-bit Unicorn Adventure – €14,99

16 september 2022: Devoured by Darkness – €5,99

16 september 2022: The Dark Prophecy – €9,99

16 september 2022: Kitten’s Head Football – €7,99

16 september 2022: Pizza Bar Tycoon Deluxe Edition – €5,99

Nog steeds niets gevonden? Bekijk hier de Release Radars van afgelopen weken.