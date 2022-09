Racegame Funtasia deze maand naar de Switch

Nostalgisch met een vleugje uniekheid!

Het spel is misschien wel een racegame, maar in plaats van het veelvoorkomende 3D is het in dit geval een 2D-spel. Hierdoor heb je veel minder zorgen om het links en rechts op een circuit en kun je veel meer bezig zijn met de omgeving en visuals van het spel. Funtasia komt, van makers Fantastico Studio en uitgever Freedom Games, op 29 september uit.

In dit side-scrolling 2D-avontuur hebben sommigen misschien een nostalgische trip naar de flash games van vroeger. Je probeert zo snel mogelijk door het leven heen te racen naar de finish. Wat Funtasia zo uniek maakt is de stijl en het feit dat er ook meer is dan alleen maar het race element. Zo heb je ook bossfights door de levels heen waar je mee te maken krijgt. Verder is het spel ook leuk in co-op te spelen en…. je hebt geen rem, dus succes met alles in één keer goed te doen.

Zoals aangegeven zal Funtasia op 29 september uitkomen in de Switch eShop. Voor €14,99 is het spel nog te overzien aan prijs. Hoeveel speeltijd je er uit kan halen is nog even afwachten. Lijkt dit je wat of totaal niet je ding? Laat het hieronder weten.