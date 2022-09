Paper Animal RPG krijgt een Switch-release

Het Kickstarter-project zal naar de Switch komen.

Deze week verscheen op het crowdfunding platform Kickstarter een nieuwe game genaamd Paper Animal RPG. De Kickstarter heeft zijn doel van €40.000,- bereikt en dus zal het spel op de Nintendo Switch verschijnen. Het spel is onder andere geïnspireerd door Paper Mario, Pokémon Mystery Dungeon en Mario & Luigi-spellen. In de kleurrijke wereld van de roguelite ga je op pad om de Koning te zoeken. Hij is namelijk op een dag mysterieus verdwenen. Elke keer dat je een ronde begint zal de wereld weer anders zijn, zo is elk avontuur weer compleet nieuw.

Een link naar de Kickstarter kun je hier vinden. Wanneer we het spel kunnen verwachten is nog niet bekend. Ben jij nieuwsgierig naar het spel? Laat het ons weten in de reacties.