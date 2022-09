[Special] Interview met Nederlandse Pokémon Professor Kelly

Wist jij al dat Pokémon Professors echt zijn? Wij konden er eentje de oren van haar lijf vragen.

Vorige maand was het groot feest voor Pokemon fans over de hele wereld. Dit keer niet omdat er een nieuwe game verscheen, maar vanwege het Worlds Championship wat in Londen werd gehouden. Het eerste WK wat in Europa plaatsvond was meteen een groot succes.

Dit succes had echter nooit zo geweest zonder de hulp van alle medewerkers van het evenement. Een van die soorten medewerkers is een Pokemon Professor. Tijdens het evenement zijn wij even gaan zitten met een van de aanwezige Nederlandse Professors om haar wat vragen te stellen onder andere over wat een Pokemon Professor nu precies doet en over haar ervaringen ook geeft ze nog verschillende tips om hoe je met competitief spelen kunt beginnen.