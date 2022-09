Rayman komt naar Mario + Rabbids Sparks of Hope in DLC

Rayman komt de rangen versterken!

Rayman komt de helden van Mario + Rabbids Sparks of Hope helpen in aankomende DLC. Dat heeft Ubisoft tijden het Ubisoft Forward Event aangekondigd. Het personage zal tijdens de derde DLC worden toegevoegd. Een leuke keuze, aangezien de Rabbids voor het eerst hun debuut maakte in de Wii game Rayman Raving Rabbids. Om de verassing wat kracht bij te zetten werd er tevens een teaser laten zien. Deze kun je hieronder bekijken.

Tijdens de presentatie van Mario + Rabbids Spraks of Hope werd het al snel duidelijk dat Ubisoft niet zomaar klaar is met de game. Er werd aangekondigd dat er vooralsnog drie DLC op de planning staan. Deze DLC zullen nieuwe quests, gevechten en een extra playable hero bevatten (Rayman). Het bevat ook de Galactic Prestige Pack, een extraatje met drie exclusieve skins voor je wapens, welke je meteen kunt gebruiken. De DLC wordt o.a. aangeboden in een Season Pass.

Mario + Rabbids Spraks of Hope komt op 20 oktober naar de Switch.