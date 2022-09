Nieuwe gameplaytrailer Marvel’s Midnight Suns gedeeld

Midnight Suns verschijnt op 2 december al voor de PlayStation 5, Xbox Series X en S en de pc.

Gisteravond vond de Disney & Marvel Games Showcase plaats. Tijdens deze presentatie is er onder andere een nieuwe versie van LEGO Star Wars: The Skywalker Saga aangekondigd en een gloednieuwe game genaamd: Disney Illusion Island. Hiernaast kregen we ook een nieuwe trailer te zien van de Marvel-game Midnight Suns. In deze korte gameplaytrailer, die je hieronder kunt bekijken, zien we meer van de tactische combat en alle iconische Marvel-helden die de game te bieden heeft.

Midnight Suns zou oorspronkelijk op 7 oktober uitkomen, maar werd eerder dit jaar opnieuw uitgesteld. Een nieuwe releasedatum werd na dit uitstel echter nog niet genoemd. Aan het eind van deze nieuwe trailer wordt nu duidelijk dat de PlayStation 5, Xbox Series X en S en de pc-versie van de game op 2 december zullen verschijnen. De Switch-versie volgt later ergens in 2023, maar hier is nog steeds geen exacte datum van bekend.

Buiten de releasedatum weten we nu ook dat er op 31 oktober een geannimeerde prequel short van de game verschijnt. Deze toont meer van: Blade, Wolverine, Captain America, Spider-Man en andere populaire helden die in de game zullen voorkomen. Ook hier is alvast een korte teaser van gedeeld, die je onderaan dit bericht kunt checken.

Heb jij door deze trailer nog meer zin gekregen in deze tactische Marvel-game van de makers van X-COM? Laat het ons vooral weten in de vorm van een reactie!