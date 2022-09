Nieuwe gameplaybeelden Mario + Rabbids Sparks of Hope tonen Wiggler Boss Fight

Tijdens Ubisoft Forward werden flink wat nieuwe beelden getoond!

Vandaag was het Ubisoft Forward event, een livestream event waarin Ubisoft updates geeft over hun aankomende games. Eén van deze games was Mario + Rabbids Sparks of Hope, het tweede deel in de Mario + Rabbids franchise. De game staat gepland voor 20 oktober, en tijdens de livestream lieten ze flink wat nieuwe beelden zien. Zo krijg je in de video een mooi beeld van de planeet Terra Flora en wordt er zelfs een boss battle fight laten zien om een idee te krijgen van de gevechten. De beelden kun je hieronder bekijken.

In Mario + Rabbids Sparks of Hope ga je op reis met Mario, Luigi, Princess Peach, Rabbid Peach, Rabbid Luigi en al hun vrienden. Red de Sparks en versla een kwaadaardige entiteit in dit intergalactische avontuur. Verken planeten, ontmoet nieuwe vrienden en ontdek vreemde geheimen in dit nieuwe tactische avontuur. Met een nieuw roster van 9 heroes en de schattige sparks die voor nieuwe krachten zorgen wordt het neerhalen van vijanden gevarieerder dan ooit tevoren!