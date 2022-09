Monsters Inc content onthuld voor Disney Speedstorm

Scheur in Disney Speedstorm met Mike, Sully en Randal door de wondere wereld van Monsters Inc!

Disney Speedstorm is een nieuwe kart-game waarin je met allerlei Disney en Pixar-personages dwars door de werelden uit hun welbekende films racet. Het spel werd eerder dit jaar in februari aangekondigd gedurende een Nintendo Direct.

Tijdens de Disney en Marvel Games showcase van gisteravond lieten ze een nieuwe trailer van de game zien. Hierin werden meerdere personages en een baan gebaseerd op de Monsters Inc-franchise onthuld. Zo zien we Mike Wazowski, James Sulivan, Randal Boggs en Celia allemaal plaatsnemen achter het stuur. Op de baan zelf zien we onder andere het “door warehouse” waar de climax van de eerste film plaatsvond. De trailer is onderaan dit artikel te bekijken.

Disney Speedstorm wordt gemaakt door Gameloft, die vooral bekendstaat om hun vele mobile-games. In tegenstelling tot veel andere kart-games wordt Disney Speedstorm volledig free-to-play. Hoewel het spel oorspronkelijk op de planning stond om deze zomer te verschijnen is er nu nog steeds geen releasedatum bekend. Mocht de game dan eindelijk wel uitkomen, dan zal die ook cross-platform speelbaar zijn tegen spelers op alle systemen. Waaronder de PlayStation 4 en 5, de Xbox Series X en S, de Xbox One, de pc en de Nintendo Switch.