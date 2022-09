Just Dance 2023 komt naar de Nintendo Switch

Dansers, zijn jullie klaar voor een nieuw deel?

Als je had verwacht dat er tijdens de Ubisoft Forward van vanavond weer een nieuwe Just Dance voorbij zou komen dan heb je dat goed geraden. Zojuist is er namelijk tijdens de presentatie aangekondigd dat we ook dit jaar weer lekker kunnen dansen, wat we ditmaal gaan doen in Just Dance 2023. Het dansspelletje verschijnt over een paar maanden al in de maand november op de 22ste. Ga jij dit jaar weer dansen?

In Just Dance 2023 dans je net zoals voorgaande jaren op de allerleukste nummers van dit moment. In het spel volg je zoals gewoonlijk de bewegingen op het scherm, die jouw Joy-Con of smartphone voor je registreert. In dit nieuwste deel kun je lekker jouw hele lichaam bewegen op onder andere Physical van Dua Lipa, CAN’T STOP THE FEELING! Van Justin Timberlake en Sweet But Psycho van Ava Max. Bovendien heeft de game dit keer weer een volledig nieuw uiterlijk gekregen en kun je samen met jouw vrienden online jullie dansmoves aan elkaar laten zien! Om dit nieuwste deel te vieren zullen er later ook gratis updates beschikbaar worden gesteld die onder andere nieuwe spelmodi en liedjes met zich meebrengen.

De volgende liedjes zijn vandaag alvast bekendgemaakt:

Physical van Dua Lipa

More van K/DA Ft. Madison Beer, (G)I-DLE, Lexie Liu, Jaira Burns & Seraphine

CAN’T STOP THE FEELING! van Justin Timberlake

Love Me Land van Zara Larsson

Locked Out of Heaven van Bruno Mars

STAY van The Kid LAROI & Justin Bieber

Sweet But Psycho van Ava Max

Rather Be van Clean Bandit Ft. Jess Glynne

If You Wanna Party van The Just Dancers

Ben je benieuwd geworden naar de allernieuwste Just Dance? Bekijk dan onderstaande trailer.