[Hands-on] Moonshine Inc.

Brouw hoogstaande illegale drank in deze management simulatie game.

Iedereen heeft waarschijnlijk wel eens van moonshine gehoord. Het is de naam voor zelfgestookte, vaak illegale drank, met een hoog tot zeer hoog alcoholpercentage. Het wordt vaak gemaakt daar waar alcohol verboden is. Denk bijvoorbeeld aan de drooglegging in Amerika, maar ook in bepaalde Islamitische landen is moonshine populair. Tegenwoordig is moonshine vaak compleet legaal en is het meer een soort van merk geworden. Het is tegenwoordig in vele soorten te krijgen, zelfs met een wat lager alcoholpercentage. Ook de smaken kunnen tegenwoordig verschillen, van appeltaart tot perzik of gewoon “puur”.

Je eigen illegale brouwerij

In deze game besluit jij moonshine te gaan maken, en niet de legale versie. Jij bent over het algemeen niet zo van de regels, en nadat een klus in de grote stad helemaal verkeerd liep, ben je genoodzaakt terug te gaan naar je geboortedorp. Dit dorp bevindt zich in de wat minder bewoonde gedeeltes van Amerika, en samen met je oom en kleine zusje besluit je een moonshine brouwerij op te zetten. Maar dit gaat natuurlijk niet vanzelf. Je zult klanten moeten vinden, terwijl je er tegelijk voor zorgt dat de politie je niet op het spoor komt. Om maar te zwijgen over al die lui in de grote stad die je boos hebt gemaakt.

De game speelt als een management simulator game, maar wel een hele interessante. Het viel namelijk al snel op dat de ontwikkelaars een bepaalde liefde hebben voor het maken van moonshine. Ze gaven aan dat ze het proces zo authentiek mogelijk wilden hebben, en dat is ze gelukt ook. Het proces is zo uitgebreid dat je na een tijdje precies weet hoe distillatie en fermentatie werkt. Je zou het bijna in het echt kunnen doen! Gelukkig is wel onthouden dat het een game is en is er alles aan gedaan om dit proces leuk te houden. Want hoewel het proces van het brouwen zeer diepgaand is, is het geen “hardcore” simulator. Je hoeft niet zelf moonshine in vaten te gieten om daarna al rijdend en op je knipperlicht lettend naar je verkoopplaats te rijden. Nee, de focus ligt bij het managen en gelukkig blijft het daar ook.

Kopen, brouwen, verkopen

De gameplay bestaat vervolgens uit verschillende onderdelen. Het stukje management is het belangrijkst, maar er is ook een gedeelte met bouwen en een aardig ingewikkeld systeem om uit de handen van de politie te blijven. Het gedeelte managen gaat vooral om resource-management. Welke suiker koop je, welke gist heb je nodig en welke materialen kun je kopen om je leven makkelijker te maken. Je begint met wat simpele suikers en een krakkemikkig vat, maar al snel kun je complete distillatie machines kopen en kun je personeel inhuren die alles voor je bijhoudt. Het bouwgedeelte is daar een verlengstuk van, de materialen die je koopt zet je op een basis neer. En dit is eigenlijk het enige wat ik aan de game een beetje vreemd vond. De game gebruikt namelijk voor bijna alles een mooie gedetailleerde 2D artstijl. Je bevindt je het meest in de menu’s, waar je vanalles aanpast om de perfecte moonshine te creëren en bezig bent nieuwe recepten te ontdekken. Waarom er is gekozen voor een 3D-omgeving om je spullen neer te zetten is dan ook een beetje vreemd? Behalve dat je alle spullen kunt zien en de ingehuurde krachten ziet rondlopen, heeft het geen functie. Het zit de gameplay niet in de weg, maar het is een rare stijlbreuk met de rest van de game.

Ain’t nothing illegal ’til you get caught

Als laatste moet je uit de handen van de politie blijven. Wat je doet is allesbehalve legaal, maar “it’s not illegal until you get caught”. Je zult op je hoede moeten blijven en soms wat creatievere beslissingen moeten maken die je van andere soortgelijke games gewend bent. Zo koop je ingrediënten in een winkel op de wereldkaart. Dat is niet vreemd, maar als je daar in de buurt ook veel moonshine verkoopt zal dat gaan opvallen. Het kan dan gebeuren dat de politie de verkoop van ingrediënten controleert, of in de buurt patrouilles houdt. Je moet hierop letten, want als ze op het spoor komen kan het zijn dat ze je basis binnenvallen. En dan is het daadwerkelijk game over. Gelukkig zijn er manieren om dit tegen te gaan. Je kunt bijvoorbeeld een tijdje ergens anders gaan verkopen of proberen dezelfde moonshine te maken met andere ingrediënten. In het ergste geval kun je zelfs je hele verkoopplek opgeven en gewoon vluchten. Later krijg je de kans om meerdere basissen op te zetten, en dan kun je in het ergste geval zelfs een basis ontvluchten.

Laat de moonshiner in je los

Al met al ziet Moonshine Inc. er erg leuk uit. Het heeft genoeg diepgang en personalisatie om het een interessante ervaring te maken, zonder dat het de kant op gaat van een hardcore simulator-game. Ik merkte dat ik gefascineerd was door het proces en het leuk vond om met de verschillende combinaties te spelen. Het element van de politie voegt verder een extra dimensie toe. Het zorgt ervoor dat je altijd op je hoede blijft, en niet in de “ja-ik-heb-eigenlijk-wel-gewonnen”-sleur van andere management-games terecht komt. Daarnaast werd ik aangestoken door de enthousiasme van de ontwikkelaars. Het is duidelijk dat er veel liefde in de game zit, waardoor ik er echt naar uitkijk. En naar moonshine. Het klinkt bijna magisch zoals de game het neerzet. Misschien moet ik het zelf ook maar eens proberen…