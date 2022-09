Toy Story onthuld voor Disney Dreamlight Valley

Woody en Buzz Lightyear komen dit najaar naar Dreamlight Valley.

Disney Dreamlight Valley is nu beschikbaar in Early Access voor €30,- en verschijnt volgend jaar volledig als free-to-play. Dat het in Early Access is houdt echter de ontwikkelaars niet tegen om flink wat nieuwe content al uit te brengen. Zo werd in de Disney Marvel Games Showcase vanavond een gloednieuwe wereld onthuld voor het spel. Dit najaar zul je namelijk de Toy Story-wereld kunnen gaan verkennen en daarnaast ook met Woody en Buzz kunnen gaan spelen.

