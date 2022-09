Switch trailer XIII remake

De remake van deze cel-shaded shooter komt aankomende week naar de Switch!

Uitgever Microids heeft een nieuwe trailer online gezet voor de remake van XIII. Het gaat hier om een trailer voor de geüpdatete Switch versie, die 13 september zal verschijnen. De remake kwam namelijk in 2020 al uitgebracht, al kwam hij toen niet naar de Switch. Die release werd slecht ontvangen, zo slecht zelfs dat Microids besloot het helemaal anders te doen. Zo is onder andere de art, AI en meer opnieuw gedaan, terwijl er vele andere aanpassingen en online multiplayer werden toegevoegd. De trailer kun je hieronder bekijken.

XIII is een cel-shaded shooter welke is gebaseerd op de gelijknamige Belgische stripreeks. De game komt oorspronkelijk al uit 2003, waar het toen op de Nintendo Gamecube verscheen. In het spel neem jij de rol aan van een soldaat die onterecht wordt beschuldigd dat hij de president van de Verenigde Staten zou hebben vermoord. Wanneer je wakker wordt weet je echter bijna niks meer. Het enige wat je nog hebt is een kleine sleutel en een mysterieuze XIII-tattoo.