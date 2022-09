Splatoon 3 is vanaf nu te spelen op de Nintendo Switch

Probeer nieuwe wapens uit, laat je moves zien en verken de nieuwe levels!

Op 17 februari kondigde Nintendo in 2021 tijdens een Nintendo Direct aan dat Splatoon 3 naar Nintendo’s hybride console gaat komen. Sinds die datum werd er alsmaar meer bekendgemaakt over het nieuwste Splatoon-spel, wat onder andere gebeurde tijdens de speciale direct van afgelopen maand. Gelukkig is wachten nu eindelijk voorbij, want Switch-bezitters kunnen vanaf vandaag aan de slag met Splatoon 3! De game gaat voor een bedrag van €59,99 over de digitale toonbank, al is het spel ook fysiek verkrijgbaar.

Splatoon 3 speelt zich af in de stad Splatsville dat zich bevindt in het zonnige Splatlands. Vannuit deze stad kun je als Inklings en Octolings aan de slag gaan met de bekende Grondoorlogen. In deze modus moet je met jouw team zo veel mogelijk grondgebied in jouw kleur verven. Dit doe je niet alleen op oude levels van de vorige delen, maar ook op compleet nieuwe levels. Tevens kunnen nieuwe wapens, zoals de Spanner wat de vorm van een boog heeft, ook niet ontbreken. Bovendien is er bekendgemaakt dat Salmon Run terug keert en dat er een gloednieuwe singleplayercampagne is waarin je het als agent 3 op zal moeten nemen tegen de Octarianen.

Ben je benieuwd geworden naar Splatoon 3? Bekijk dan onderstaande video’s.