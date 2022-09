Ontvang Sirfetch’d via Mystery Gift voor Pokémon Sword & Shield

Tot 22 september 2022 is de Sirfetch'd van Ash te verkrijgen.

Gisteren kondigden we voor Pokémon Sword & Shield nog een nieuwe actie aan waarmee je drie mythische Pokémon kan ontvangen. Om Genesect, Volcanion en Marshadow te ontvangen hoef je alleen langs Game Mania te gaan en te vragen om een codekaart. Hier kan je alle informatie over deze actie bij Game Mania vinden. Vandaag is er voor Pokémon Sword & Shield een nieuwe Mystery Gift aangekondigd. Deze is er ter gelegenheid van de Pokémon Masters Tournament in de anime. Daarom wordt ook het gehele team van Ash weggegeven. De afgelopen twee weken konden spelers al Dragonite en Gengar bemachtigen. Gengar is trouwens nog tot 15 september te krijgen met de code GENNGER0GE94.

De Pokémon van deze week is Sirfetch’d en zal tot 22 september beschikbaar zijn. Sirfetch’d is Lv.80 en heeft als moves Meteor Assault, Brutal Swing, Fury Cutter en Detect. De ability is Steadfast en hij houdt Leek vast als item. Je kan Sirfetch’d bemachtigen met de code: H1SSATSUNEG1. De code van Sirfetch’d, en die van Gengar als je die nog niet hebt, kan je op de volgende wijze inlossen:

Start Pokémon Sword of Pokémon Shield op. Klik op de X-knop om het menu op te roepen. Selecteer Mystery Gift. Selecteer Get a Mystery Gift. Selecteer Get with Code/Password. Vul de code in, H1SSATSUNEG1 voor Sirfetch’d en GENNGER0GE94 voor Gengar. Ontvang de Pokémon in jouw game. Sla de game op.

Ga jij Sirfetch’d binnenhalen? Heb jij Gengar al ontvangen als Mystery Gift? Laat het ons weten in de reacties!