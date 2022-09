Old-school JRPG Alterium Shift komt naar de Switch

Liefhebbers van ouderwetse JRPG's opgelet!

Alterium Shift komt naar de Switch. Uitgever Gravity Game Arise en ontwikkelaar Drattzy Games hebben officieel aangekondigd dat de old-school RPG op weg is naar de Switch, al zal het nog wel even duren. Hij staat namelijk gepland voor “ergens” in 2023. Hieronder kun je in ieder geval alvast een trailer bekijken.

In Alterium Shift wordt het verhaal verteld van drie helden in training; Pyra, Atlas en Sage. Ze proberen het beste uit zichzelf te halen en de mysterieuze krachten van de Alterium Essence onder controle te krijgen. Hun leraar, Dolion, bereid ze echter alvast voor op de belangrijkste missie van hun leven. Nadat ze hun laatste test gehaald hebben worden ze erop uit gestuurd. Verken de wereld, vind schatten en ga de uitdagingen aan die het lot voor je in petto heeft. Kunnen ze allen hun opdracht voltooien?