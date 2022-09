LEGO Star Wars: The Skywalker Saga – Galactic Edition onthuld

Nieuwe personages zijn onderweg naar LEGO Star Wars: The Skywalker Saga.

Op 1 november verschijnt er een nieuwe versie van het meest recente LEGO Star Wars-spel. De Galactic Edition is een nieuwe bundel die niets qua extra missies, werelden of iets dergelijks toevoegt, maar eigenlijk alleen een lading nieuwe personages naar het spel brengt.\

Nadat er eerder al zeven pakketten waren verschenen met personages uit onder andere The Mandalorian, Bad Batch en Rogue one zullen er nu nog zes nieuwe sets verschijnen. Deze zullen draaien om personages uit verschillende series. Dit zijn Obi_Wan Kenobi, Andor, The Book of Boba Fett, Rebels, The Clone Wars en de Summer Vacation TV Special.

De pakketten zullen dus samen gebundeld worden met de eerdere pakketten en het basisspel voor €79,99 (digitaal), €59,99 (fysiek) of €69,99 op de PC. Los zal de Character Collection 2 ook verkrijgbaar zijn. Dit voor €14,99 (of €24,99 wanneer je beide collections koopt). Als je losse pakketten wilt kopen is dat ook mogelijk voor €2,99 per stuk

