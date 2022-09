[Hands-on] Tiny Troopers: Global Ops

Tiny Troopers keert terug en wij konden de game op Gamescom alvast uitproberen.

Tiny Troopers is niet nieuw voor de Nintendo Switch en het nieuwste deel in de serie, Tiny Troopers: Global Ops, zal ook naar Nintendo’s hybride console komen. De game moet al het goede uit de serie gaan bieden maar nu ook mét online crossplay multiplayer. Wij konden de game alvast uitproberen op Gamescom. Een definitieve releasedatum is vooralsnog niet bekend.

Voor wie Tiny Troopers niet kent eerst een korte introductie. De game is een arcadeshooter waarin je kleine troepen miniatuursoldaatjes met een arsenaal aan wapens bestuurt en het opneemt op tegen vijandelijke teams. Om succesvol te zijn rekruteer je verschillende gespecialiseerde huurlingen als hospikken, artilleristen en het Elite Delta Force-team. Het nieuwste deel zal voortborduren op de eerdere delen maar focust zich dit keer meer op online multiplayer. Ook samen op de bank spelen zal mogelijk zijn, maar de ontwikkelaar liet weten met name erg trots te zijn op de online crossplay multiplayer. Een slimme zet, want de gameplay is doorgaans voor velen eigenlijk net iets te simpel om een vermakelijke singleplayer-ervaring te kunnen bieden.

We konden Tiny Troopers: Global Ops niet op de Nintendo Switch spelen, maar op de pc. Toch liet de ontwikkelaar weten dat de game verbazend goed weet te draaien op Nintendo’s hybride console. Of dat ook echt zo is moeten we even afwachten, maar het geeft goede hoop. Op de pc liep de game in elk geval prima. Offline is het dan wel veel van hetzelfde, maar een stabiele onlinemodus kan best wel eens interessant worden. Hoe tof is het wel niet om online met je team kleine soldaatjes de strijd aan te gaan met een ander team! De game mag offline misschien relatief simpel zijn, online kan dit best vermakelijk worden. Zo loop je rond in woestijnen, sneeuwige gebieden of in de bossen, met als doel alle tegenstanders uit te roeien. Ook zijn er missies zoals het vernietigen van gebouwen van de tegenstander of het escorteren van journalisten. Deze laagdrempelige gameplay lijkt immers juist erg geschikt voor korte online speelsessies. De eenvoudige besturing en relatief korte missies komen leuke online sessies zeer waarschijnlijk alleen maar ten goede. De game kent een top-down view waardoor alles erg overzichtelijk is om te volgen.

Hoe Tiny Troopers: Global Ops op de Nintendo Switch uitpakt is nog even afwachten, maar van wat we nu hebben gezien lijkt de game vooral een definitieve versie van Tiny Troopers te worden. Eigenlijk iets wat eerdere delen ook al hadden moeten bieden, maar dat hoeft de pret later dit jaar zeker niet te drukken. Wanneer de game op de Switch ook grafisch in orde blijkt én de crossplay online multiplayer goed werkt, dan kan dit best nog wel een vermakelijke titel worden. Wil je liever voor singleplayer gaan? Ook dan biedt de game meer dan genoeg missies, maar daarvoor kan je waarschijlijk net zo goed het voorgaande deel kopen.