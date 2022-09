Youropa verschijnt waarschijnlijk op 6 oktober

Volgens de Japanse eShop komt dit spel binnenkort uit.

In 2019 tijdens de Indie World Showcase werd Youropa aangekondigd voor de Nintendo Switch. De game was al eerder op Steam verschenen, maar op de Switch-versie zouden we niet lang hoeven te wachten. De release stond namelijk voor begin 2020 gepland. We kunnen nu wel concluderen dat ze dat ruim niet hebben gehaald, want de game is zelfs nu nog nergens te bekennen. Echter is Youropa plotseling in de Japanse eShop verschenen en zelfs met een releasedatum. Op dit moment is er nog geen nieuws verschenen de release in Europa, maar de kans is groot dat het dezelfde releasedatum zal zijn. Mocht dat dus voor Europa ook gelden, dan kunnen Switch-bezitters vanaf 6 oktober met dit spel aan de slag!

In Youropa speel je als You, ofwel Youropean, in een platformavontuur. You heeft zuignappen waardoor de zwaartekracht geen beperking is. Hij kan op elk oppervlak lopen en dus ook op muren en het plafond. Tijdens jouw avontuur moet je vele puzzels oplossen door gebruik te maken van de speciale eigenschappen van You.

