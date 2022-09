Word een echte Temtem-temmer in Temtem – Nu beschikbaar op Nintendo Switch

Speel jij alleen, of ga je het avontuur aan met vrienden?

In mei 2018 verscheen het massively multiplayer-avontuur Temtem op Kickstarter. Het project behaalde al snel zijn doel, en het uiteindelijk opgehaalde bedrag was meer dan $500.000. Sinds de Kickstarter zijn de ontwikkelaars onwijs druk bezig geweest met het ontwikkelen van de game, en in 2020 verscheen de Early Access voor pc, en een versie voor PlayStation 5 volgde later. Echter kreeg de Switch geen Early Access, waardoor deze hybride console moest wachten op de volledige versie van het spel. Eergister is de 1.0-versie van het spel verschenen, wat betekent dat Switch-eigenaren ook eindelijk aan de slag kunnen met deze game.

Temtem is, zoals de ontwikkelaars het omschrijven, een “Massively multiplayer creature-collection adventure”. Het heeft heel veel weg van Pokémon. Je kunt de zes in de lucht zwevende eilanden van Archipelago ontdekken, tegen trainers vechten, wilde Temtem temmen en vangen en vechten in gyms. Hiernaast heeft het ook nog een aantal unieke eigenschappen. Zo kun je bijvoorbeeld jouw karakter helemaal aanpassen naar jouw wensen. Daarnaast bevat deze game een multiplayer-optie! Hierbij kun je niet alleen ruilen met andere spelers, maar je kunt ze ook zien lopen in Archipelago en je kunt zelfs samen met een vriend het hele verhaal uitspelen!