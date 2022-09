Splatoon 3 technische analyse, onder andere framerate en resolutie ontdekt

Lees alle technische informatie over het spel hier.

Digital Foundry is een kanaal gespecialiseerd in het onderzoeken van videogames op technologie en specificaties. Ze hebben een onderzoek uitgevoerd op het nieuwe spel Splatoon 3, dat op 9 september uitgegeven wordt door Nintendo op de Nintendo Switch. Ze hebben doormiddel van dit onderzoek onder andere de fps (frames per seconde) van het spel en de resolutie waarop het spel afgebeeld wordt ontdekt. Dit en nog veel meer zie je hieronder in de volledige lijst:

Beter licht vergeleken met de andere games in de serie.

Grootte van Splatsville is aanzienlijk vergeleken met de hub’s hiervoor.

De resolutie wanneer de Nintendo Switch in zijn dock zit zal rond de 1080p liggen, met 820p als laagtepunt als het systeem het zwaar heeft.

Dynamische (veranderende) resolutie wordt toegepast voor een soepelere gameplay-ervaring.

In handheldstijl zal de doelresolutie 720p zijn. Als het systeem moet compenseren, kan dat maximaal dalen tot 75 procent van dat getal.

Maximale pixel-aantal wordt ondanks de dynamic resolution vaker gehanteerd dan verwacht, al helemaal in handheldstijl.

De doelframerate waarop Splatoon 3 draait is 60 frames per seconde, in de hub wordt dat verlaagd naar 30.

Het spel is erg stabiel, framedrops komen zelden voor.

Nieuwe soort textures zijn toegevoegd die uniek zijn aan Splatoon 3.

Als je de eilanden in singleplayer verkent, zal de inkt die je sproeit blijven liggen in alle levels totdat je het spel afsluit.

Het lijkt erop dat het spel in singleplayer vrijwel nooit frames zal droppen.

Laadschermen zijn relatief kort.

De originele video van Digital Foundry met de volledige Tech Analyse kan je hieronder bekijken:

