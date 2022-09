Ontvang drie mythische Pokémon via Game Mania

Genesect, Volcanion en Marshadow!

Eens in de zoveel tijd kan je bij Game Mania in zowel Nederlands als België een code verkrijgen voor een Pokémon of items. De afgelopen jaren kon dat helaas wegens omstandigheden niet in de winkels zelf en werd het daarom digitaal gedaan. Nu gaan ze weer over op een code afhalen in de winkel. Via Serebii, een Pokémon-site, is duidelijk geworden dat Game Mania drie mythische Pokémon gaat weggeven. Het gaat om Volcanion, Marshadow en Genesect, die je met een code in Pokémon Sword & Shield kan verkrijgen.

Om deze code te bemachtigen hoef je alleen naar jouw lokale Game Mania te gaan en bij een medewerker te vragen om een codekaart. Op deze kaart staan dan de drie codes voor de drie Pokémon. Het is wel slechts één kaart per persoon, waardoor het niet mogelijk is voor beide games een codekaart te krijgen. De codekaart is van 9 september tot en met 30 september beschikbaar bij Game Mania, zolang de voorraad strekt. Wees er dus snel bij als je deze mythische Pokémon graag aan jouw team wil toevoegen. Vervolgens heb je tot uiterlijk 31 december 2022 om de codes in te wisselen in Pokémon Sword & Shield.

Ga jij binnenkort bij Game Mania langs om een code op te halen? Welke van de drie is jouw favoriet? We horen het graag in de reacties!