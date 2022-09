NIS America komt volgend jaar met 4 nieuwe Switch-titels

Aangekondigd tijdens de NIS America Showcase 2022!

Tijdens een speciale showcase heeft NIS America getoond wat we de komende periode allemaal kunnen verwachten. Een ding is zeker, de Nintendo Switch wordt alles behalve overgeslagen. NIS America heeft tijdens de showcase namelijk vier titels aangekondigd die in 2023 naar Nintendo’s hybride console komen. Heb je de showcase gemist? We nemen de aankomende titels voor de Nintendo Switch hieronder met je door!

Allereerst is er goed nieuws voor fans van klassieke strategie-games. GrimGrimoire OnceMore brengt het klassieke PS2-strategie-avontuur van Vanillaware namelijk terug naar de Nintendo Switch. In deze game sluit je je aan bij stagiair-goochelaar Lillet Blan, terwijl ze haar reis begint bij de Silver Star Tower en haar magische vaardigheden gebruikt om de geheimen van de toren te verdrijven. De eerste trailer kun je hieronder bekijken.

NIS America zal daarnaast ook de strategische RPG Monster Menu: The Scavenger’s Cookbook in het Westen uitbrengen. In de game struin je allerlei dungeons af en neem je het op tegen vele vijanden. Het spel bevat Engelse en Japanse audio met Engelse tekst. De game werd voor het eerst gelanceerd voor de PlayStation 4 en Switch op 27 januari in Japan en zal nu dus ook naar het Westen komen. Bekijk de trailer hieronder.

Naast bovengenoemde spellen werden ook void* tRrLM2(); //Void Terrarium 2 én Process of Elimination aangekondigd. Alle titels staan op de planning om ergens in de lente van 2023 te verschijnen. Process of Elimination is een detective-achtige game terwijl void* tRrLM2(); //Void Terrarium 2 een roguelike actie-RPG is. Van beide games kun je hieronder de trailers vinden.

Spreekt een van deze games of misschien wel meerdere jou aan? Wat vind jij ervan dat Monster Menu nu eindelijk in het Engels verschijnt? Ken jij GrimGrimoire OnceMore nog van de PS2? Laat het ons weten in de reacties!