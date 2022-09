Nintendo deelt de Splatoon 3 World Map

Morgen is het eindelijk zo ver, dan zal Splatoon 3 verkrijgbaar zijn voor de Nintendo Switch. Eerder deze week waarschuwden we je al voor spoilers na het vroegtijdig lekken van de game. Met de release zo goed als voor de deur heeft Nintendo de kaart van de wereld uit Splatoon 3 gedeeld, waar ook de gebieden uit de eerste twee delen duidelijk op zijn te zien. De kaart is gedeeld tijdens Nintendo’s meest recente ‘Ask the Developer‘-aflevering.

De kaart hieronder geeft dan ook perfect weer hoe de wereld van Splatoon in elkaar past. Je kunt allerlei soorten dingen zien, zoals Splatsville, Inkopolis-baai, Salmonid Swim Zones en meer. Splatoon 3-director Shintaro Sato liet onder andere weten dat deze kaart is gemaakt om een ​​gevoel van afstand te geven tussen de drie steden (Inkopolis Plaza, Inkopolis Square en Splatsville). Collega-director Seita Inoue ging wat meer in detail over de geografie van de kaart:

“As you can see, Inkopolis Plaza in the first title and Inkopolis Square in the second title are both located in the heart of the city, and they are only about as far apart as Shibuya Station and Harajuku Station on the train in Tokyo. In terms of distance, it is about 1.2 kilometers (approx. 0.75 miles). However, we were discussing how we wanted Splatsville to be set in a region far away from the locations in the previous two titles and with a completely different climate. We prepared a map like this so that we could develop the game with an understanding of the geographical distances.”