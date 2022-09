NieR:Automata The End of YoRHa krijgt World Overview-trailer

Bekijk City Ruins in deze nieuwe trailer.

Op 6 oktober is het zover, dan kunnen Switch-bezitters aan de slag met het meesterwerk dat NieR:Automata The End of YoRHa heet. Deze game verscheen al een aantal jaren geleden op andere platformen, maar nu dus straks ook op de Nintendo Switch. Afgelopen juni werd de game namelijk aangekondigd tijdens de Nintendo Direct Mini: Partner Showcase. Square Enix heeft zojuist een nieuwe trailer gedeeld op YouTube. Deze World Overview-trailer staat in het teken van City Ruins. City Ruins is een verlaten stad die is overgenomen door de natuur en machinale levensvormen. Ontdek de stad in onderstaande trailer.

In NieR:Automata The End of YoRHa Edition hebben machinale levensvormen de wereld aangevallen. De mensheid heeft de aarde moeten verlaten en is gevlucht naar de maan. Jij, 2B, bent lid van de militaire androïdeneenheid YoRHa. Je moet de strijd aangaan om de wereld te heroveren. Schakel tussen melee- en afstandsaanvallen wanneer je de hordes vijanden probeert uit te schakelen.

De game is in de Nintendo eShop voor €39,99 te pre-orderen. Tevens verschijnt er een fysieke versie. Voor welke versie ga jij? Of haal je de game helemaal niet? Laat het ons weten in de reacties!