[Hands-on] Super Dungeon Maker

Wij bouwden alvast wat kerkers in deze interessante indiegame!

Zelf games maken. Het is iets dat veel mensen best zouden willen doen, maar wat eigenlijk toch wat te moeilijk is. Het is een lang en moeilijk proces, en naast kennis hebben mensen daar ook niet altijd de tijd en het geduld voor. Een paar jaar geleden kwam Super Mario Maker uit, een game die ervoor zorgde dat ze dit toch een soort van konden. Plotseling konden mensen op een makkelijke manier hun eigen Mario-levels maken en door andere laten spelen. Ontzettend leuk natuurlijk, maar wat als je nou niet van platformers houdt? Want nou als jij bijvoorbeeld een oldskool Zelda-avontuur wil maken? Nou, dan heb ik goed nieuws voor je. Dat was namelijk precies wat de ontwikkelaars van Super Dungeon Maker ook dachten.

Op zoek naar het gouden ei

Super Dungeon Maker is gebaseerd op oude 2D-adventuregames, met in het bijzonder de Zelda’s die je van bovenaf speelde. En net als Super Mario Maker bestaat de game uit twee delen: het spelen en het bouwen. Jij speelt een koddig kuiken dat op zoek is naar een gouden ei. Waarom je dit doet is niet belangrijk, het is simpelweg de taak om deze kerker met zijn vele vallen en vijanden heelhuids door te komen. Je begint met alleen een zwaard, maar breidt dit repertoire al snel uit. Een schild, een dash waarmee je over kleine gaten heen kunt, bommen, sleutels om deuren mee open te maken, je snapt waar dit heen gaat. Aan het einde kan een eindbaas verstopt zitten (dit hoeft niet), welke vaak een gimmick heeft om hem te verslaan. En als je dat doet? Dan mag je met je felbegeerde ei naar huis!

Bouw je eigen dungeons!

In het tweede deel van de game kun je vervolgens je creatieve ei kwijt (haha) door deze dungeons zelf te maken. En dit zit nog verdraaid goed in elkaar. De opties zijn namelijk erg vrij. Je begint met een enorm grid, waar je van alles kunt doen. Het logisch is om eerst de ruimtes te maken, dus de muren, vloeren en deuren. Vervolgens kun je ruimtes aankleden met decoraties of kun je de daadwerkelijke game gaan bedenken. Hoe zit jou dungeon in elkaar? Waar liggen de sleutels verstopt, welke vijanden zet je waar neer, welke vazen kun je kapot maken voor extra hartjes? Het beste hiervan is dat je ook daadwerkelijk “triggers” kunt inbouwen, oftewel dingen die gebeuren als er iets anders gebeurd. Heel uitgebreid is het niet, maar zo kun je wel zorgen dat sommige vijanden pas verschijnen als je iets gedaan hebt (zoals een sleutel pakken) of dat licht pas gaat branden als je er langs loopt. Daarnaast is het erg vrij, wil je later nog iets toevoegen/weghalen dan kan dat gewoon.

Vervolgens zet je je level online, waar mensen hem kunnen spelen en beoordelen. Net zoals Super Mario Maker kun je levels niet online zetten voordat je deze zelf hebt uitgespeeld. En eerlijk, dat is maar goed ook. Je kunt namelijk erg grote kerkers maken. Toen ik de ontwikkelaar vroeg hoe groot een kerker kon zijn was het antwoord “Geen idee, nog niemand heeft het limiet gehaald.” Je kunt maar drie “lagen “gebruiken (waardoor je ook hele interessante puzzels kunt maken die spelen met hoogte), maar de ruimte op zo’n grid zelf leek bijna eindeloos.

Hoe lang blijft dit leuk?

Nu is dit een prachtig idee, maar ik vraag me af hoelang zoiets leuk blijft. Mensen zijn creatief genoeg, maar ik heb het idee dat de mogelijkheden in zo’n dungeon gelimiteerde zijn dan een platformer. Heb je op een gegeven moment niet alle puzzel mogelijkheden wel gehad? En als laatste, waar doe je het eigenlijk voor? In Super Mario Maker krijg je ook niet perse iets als je een level uitspeelt, behalve een sterretje (als in, gefeliciteerd, je hebt het gehaald!) en de tijd. De ontwikkelaar gaf aan hier ook zoiets te doen, maar is het wel interessant om zoiets te speedrunnen? Gelukkig zit de game momenteel nog in de Early Access. Er bestaat een kans dat wanneer de game naar de Switch komt er veel meer puzzel elementen toegevoegd zijn. Het bouw-gedeelte zit in ieder geval solide in elkaar. Voor iedereen die Super Mario Maker het einde vindt, maar hoopte op iets anders dan platformers, raad ik zeker aan deze titel goed in de gaten te houden.