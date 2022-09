Disney Dreamlight Valley krijgt Overview Trailer

Kun jij Dreamlight Valley redden van "The Forgetting"?

Sinds afgelopen dinsdag is Disney Dreamlight Valley op diverse platformen, waaronder Nintendo Switch, te spelen. Op dit moment is alleen nog de Early Access-versie beschikbaar, waarvoor je minimaal dertig euro zult moeten betalen. In ruil hiervoor krijg je echter ook al diverse voorwerpen en valuta om het spel mee te beginnen. Op een later moment zal het spel free-to-play worden. Speciaal voor de release van de Early Access, is een nieuwe Overview Trailer verschenen. Deze trailer is hieronder te bekijken.

In Disney Dreamlight Valley ben jij de held die Dreamlight Valley moet bevrijden van “The Forgetting”. Heel veel Disney-karakters zijn hun herinneringen kwijt en het land is overspoeld met doorns. Met behulp van magie kun jij deze doorns verwijderen, echter zul je veel meer moeten doen om Dreamlight Valley van “The Forgetting” te redden. Zo moet je diverse Disney-karakters helpen met spullen verzamelen, door bijvoorbeeld te vissen, te koken of voorwerpen in elkaar te knutselen, en moet je diepe vriendschappen opbouwen. Op Gamescom heeft Patricia deze game alvast kunnen uitproberen, je kunt haar voorlopige conclusie hier lezen.