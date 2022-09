Bear and Breakfast krijgt een nieuwe releasedatum

Met dank aan de Nintendo eShop!

Het is inmiddels alweer twee jaar geleden dat Bear and Breakfast werd aangekondigd tijdens een Indie Direct in augustus. Dit jaar kregen we dan eindelijk in juni een releasedatum, maar kort daarna hoorde we dat het spel vertraging had opgelopen. Inmiddels zijn we weer een tijdje verder en is er een nieuwe geplande releasedatum opgedoken in de Nintendo eShop. Hierdoor is het duidelijk geworden dat de game deze maand nog op 15 september zal verschijnen op Nintendo’s hybride console. De titel gaat voor een bedrag van €16,79 over de digitale toonbank en om Bear and Breakfast te downloaden heb je 1,0 gigabyte aan vrije opslagruimte nodig.

In Bear and Breakfast speel je als, hoe kan het ook anders, een beer die de droom heeft om een Bed & Breakfast op te starten. In het spel verbreed je de horizon, richt je jouw eigen Bed & Breakfast in en trek je het toerisme naar je toe! Naast het onderhouden van je zaak is er genoeg te doen. Zo ontdek je bijvoorbeeld geheimen in het diepe woud die je B&B een voordeel kunnen geven. Let er alleen wel op dat je niet te ver van het pad afwijkt want er liggen gevaarlijke wezens op de loer.

Ben je benieuwd geworden naar Bear and Breakfast? Bekijk dan hieronder de nieuwste trailer.