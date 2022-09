Xenoblade Chronicles 3 is geüpdatet naar versie 1.1.1 – lees de patch notes hier

Lees alles over de nieuwste update van Xenoblade Chronicles 3.

Er is een nieuwe update voor de onlangs uitgegeven game Xenoblade Chronicles 3 vrijgegeven door Nintendo, die gaat nu naar versie 1.1.1. De update pakt enkele foutjes in het spel aan, zoals oplossingen voor het probleem van vast komen te zitten op bepaalde stukken. Ook sommige ingrediënten die je niet kon verzamelen maar wel nodig had voor koken, zijn nu weer gewoon te krijgen.

Zie hieronder de volledige lijst met alle veranderingen:

De werking van Perilwing Ryuho is aangepast zodat hij niet verslagen kan worden in een gebied waar het niet de bedoeling is.

Een probleem waarbij het eerste gevecht binnenin Teach’s Ascension Quest ”Shadow of Emmity” nooit eindigde.

De ”The Illusion Returns” quest had een foutje waardoor het gevecht tegen The Mysterious Raiders niet afgerond kon worden, deze is verholpen.

De Gogol Vuaga en Gogol Dalm items, die voor enkele Collectopedia Cards nodig zijn; konden niet verzameld worden. Dit is opgelost.

De werking van sommige effecten na het eten van alles behalve de Baked Spongy Spud of Kerfluffed Torpedo Wrap deden soms niet hun juiste baan, dat doen ze nu wel.

Incorrectie bij de Talent Art knop waarbij die zou verdwijnen en niet meer ingedrukt kon worden, is niet langer een probleem. Als jij dit probleem hebt gehad, zou het verdwenen moeten zijn als je je opgeslagen data laadt met de update geïnstalleerd.

Als je taal op Duits ingesteld was, stond af en toe het woord ”verkaufen” overlappend over andere menu-elementen heen, dit is niet meer zo.

Verschillende kleinere gameplay-aanpassingen voor soepelere gameplay.

Hebben jullie Xenoblade Chronicles 3 al gespeeld?

Laat ons de avonturen die jullie al beleefd hebben met deze game horen in de reacties!