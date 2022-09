[Review] SD Gundam Battle Alliance – Meer voor de Gundam-fans

Een nieuw spel in de Gundam-serie!

Gundam is een zeer bekende en langlopende franchise in Japan. Er zijn al tientallen series, manga’s, films en games van verschenen. Tevens zou je Gundam kunnen kennen van Gunpla, wat model kits van mobile suits uit de Gundam-series zijn. Daarnaast is er ook een subfranchise ontstaan, namelijk SD Gundam. SD staat voor Super Deformed en dat houdt in dat alle mobile suits in een soort chibi-vorm zijn. Helaas is SD Gundam niet zo populair als Gundam geworden in het Westen, maar dat heeft Bandai Namco niet weerhouden om eindelijk weer een SD Gundam-game wereldwijd uit te brengen. SD Gundam Battle Alliance is de nieuwste game en is recent verschenen voor de Nintendo Switch. Was het van Bandai een goede zet om deze game in het Westen uit te brengen of valt de Gundam-actie wat tegen? Je leest het in onze review.

Breaks in tijdlijnen

In SD Gundam Battle Alliance ben jij onderdeel van Gatheroad Squadron uit de Universal Century. Je komt opeens in G: Universe, een soort computerprogramma, terecht en samen met jouw squadron zul je verschillende Breaks moeten herstellen. In G: Universe liggen namelijk alle “opnames” van historische gevechten opgeslagen, maar die zijn corrupt geraakt waardoor er Breaks zijn ontstaan. Deze Breaks zorgen ervoor dat bepaalde mobile suits vervangen zijn of dat andere dingen worden aangepast. Door het spelen van deze Break Missions kan je de geschiedenis herstellen, maar dan zal je na de Break Missions ook de True Missions moeten spelen. Door de True Missions zorg je ervoor dat de geschiedenis weer wordt zoals het was.

Het overkoepelende verhaal is redelijk nietszeggend. Ik had vooral het gevoel dat het was toegevoegd om een reden te geven om al die historische gevechten na te spelen. Als Gundam-fan vind ik het geweldig om al die herkenbare personages (inclusief originele Japanse voice acting!) te zien in deze game. Helaas wordt er niet heel duidelijk uitgelegd waarom er een bepaald gevecht is in die tijdlijn, maar daar is wat op bedacht. Via optionele cutscenes kan je namelijk verdere uitleg krijgen over de verschillende gevechten en achterliggende verhalen.

Typische Gundam-actie

Deze game is een actie-RPG en komt in het begin nogal overweldigend over. Er komt zoveel informatie op je af dat je echt de tijd moet nemen om alle opties te onderzoeken en te testen. Je kan in het begin uit slechts een paar mobile suits kiezen, maar algauw wordt de keuze een stuk groter. Elke mobile suit is een Infighter, Sharpshooter of All-Rounder en heeft zo zijn eigen subweapons. Je zou het misschien niet verwachten, maar ze spelen allemaal net anders. Er is dus serieus genoeg verschil in speelstijl tussen elke mobile suit. Daarom is het ook aan te raden om verschillende mobile suits te testen en met degene die bij jou past te gaan spelen. Al zit daar tevens gelijk het grootste nadeel van deze game. Door het spelen van missions verdien je Capital, de munteenheid van de game. Helaas verdien je slechts genoeg Capital om één mobile suit op het gewenste level te behouden. Wil je dat met meer suits doen, dan mag je dus heel veel gaan grinden.

Het vechten zelf is enorm gevarieerd, maar je moet wel goed nadenken over hoe je het gevecht aanpakt. De meeste missions bestaan uit hordes vijanden gevolgd door een kleine baas. Echter zijn er ook grote baasgevechten, die een stuk meer van jouw mobile suit zullen vragen. Gelukkig hoef je niet in je eentje te vechten, want je zit in een squadron met twee andere teamgenoten. Jij mag zelf bepalen wie dat zijn en zo kan je dus een goed team samenstellen voor jouw speelstijl. Alleen hoe verder je in het spel komt, hoe meer het opvalt dat de AI van jouw teamgenoten niet al te best is. Ze gaan te vaak dood, wat natuurlijk niet handig is met slechts een beperkt aantal repair kits in een mission. Hierdoor voelen ze dan eerder aan als een blok aan je been. Als oplossing daarvoor kan je het spel in lokale co-op spelen, maar dan moet ieder wel een eigen exemplaar van het spel hebben. Tevens is het mogelijk om online twee teamgenoten te zoeken daarmee gevechten te spelen.

Auto lock-on valt tegen

De moeilijkheidsgraad in SD Gundam Battle Alliance gaat hard omhoog, waardoor grinden niet altijd te vermijden is. Daarom is het belangrijk dat je je helemaal één voelt met de mobile suit die je hebt gekozen. Je moet leren wanneer je een subweapon gebruikt en hoe je een perfecte guard uitvoert. Alles wat je doet kost energie en je subweapons zijn niet onbeperkt. Je moet dus vrij strategisch met al jouw spullen omgaan, want anders lukt het nooit om bepaalde missions te behalen. Persoonlijk vind ik het vechten voldoende gevarieerd en vermaak ik me er zeker mee. Alleen is het niet dat ik talloze missions achter elkaar kan spelen, omdat het dan wat eentonig aan begint te voelen. Het is daarom aan te raden om per keer slechts een handjevol missions te spelen.

Tijdens het vechten valt het op dat de auto lock-on je erg tegenwerkt. Wanneer een horde vijanden op je afkomt, klinkt het verleidelijk om de auto lock-on te gebruiken zodat je je focus op dezelfde vijand houdt. Echter als je de vijand hebt verslagen, dan blijft hij nog voor een aantal tellen die focus op de verslagen vijand houden. Dat is enorm zonde, want zo verspil je vaak per ongeluk jouw beperkte middelen. Daarbij merk je tijdens de zeer bewegelijke bazen dat de auto lock-on ervoor zorgt dat je nooit raak schiet met de subweapons. Op het moment dat je het subweapon activeert, pakt de auto lock-on de huidige locatie van de baas. Alleen is er nog een korte animatie voordat het subweapon afgevuurd wordt, waardoor de baas alweer een paar meter verder is. Zo raak je de baas dus nooit. Het zou mooi zijn als Bandai Namco een update gaat uitbrengen waarin deze problemen worden opgelost.

Audiovisueel

Alle missions spelen zich natuurlijk op een verscheidenheid aan locaties af. Zo heb je bergen of een stad bijvoorbeeld. Het is allemaal wel duidelijk herkenbaar, maar de details lijken wel vaak te missen. Persoonlijk vind ik dat niet bezwaarlijk, omdat je druk zat bent met het vechten. De mobile suits daarentegen zien er perfect uit en zijn goed herkenbaar. Het mooie van deze game vind ik dat ze bijna alle originele Japanse stemacteurs hebben laten terugkeren, waardoor de beleving een stuk beter is voor de Gundam-fans. Daarbij dan ook nog eens de bekende muzieknummers plus een aantal nieuwe. Beter kan niet vind ik.

Conclusie

SD Gundam Battle Alliance is een diepgaande actie-RPG, maar heeft wel wat minpunten. Zo werkt de auto lock-on niet naar behoren en is de AI van jouw teamgenoten te slecht voor de latere missions. Ook is het jammer dat je veel moet grinden, als je meerdere mobile suits op een acceptabel level wil houden. Echter zorgen deze minpunten er niet voor dat je geen plezier uit deze game kan halen. De prijs is met €59,99 wel aan de hoge kant, zeker als je bedenkt dat er ook een Season Pass is die €24,99 kost. Aan de echte grote Gundam-fans kan ik deze game voor de volle prijs aanraden, maar verder zou ik wachten op een aanbieding. Mocht je geen Gundam-fan zijn, dan is dit eigenlijk een zeer middelmatige game en kan je beter eerst de demo proberen voor je de game überhaupt zou moeten overwegen. Al met al is SD Gundam Battle Alliance vooral voor de fans, maar verder niks bijzonders.

+ Veel herkenbare dingen voor de Gundam-fans

+ Interessante Gundam-actie

+ Fantastisch om de bekende historische gevechten te kunnen spelen

+ Met 2 spelers lokaal of online te spelen

– Auto lock-on werkt niet naar behoren

– De AI van teamgenoten is te slecht voor latere missions

– Veel grinden als je meerdere mobile suits wil kunnen gebruiken

– Prijs is aan de hoge kant

DN-Score: 6,3