Deze speciale versie verschijnt op 4 november!

Er is zojuist Pokémon-nieuws aangekondigd. Zo is er meer informatie verschenen over hoe Pokémon Scarlet & Violet zijn, maar ook wat anders. Er is namelijk een Nintendo Switch – OLED-Model Pokémon Scarlet & Violet aangekondigd! Deze Pokémon-versie verschijnt op 4 november, dat is dus twee weken voor de release van de bijbehorende Pokémon-games. De prijs is $359,99, wat in Europa waarschijnlijk rond de €360 zal zijn. Net als bij de recent verschenen Splatoon 3-versie van de Switch OLED zal ook deze speciale versie niet de game bevatten. Wil je dus Pokémon Scarlet en/of Violet bij de Switch, dan zal je die te zijner tijd er los bij moeten kopen.

Deze speciale versie van de Nintendo Switch OLED heeft op het docking station de Legendary Koraidon en Miraidon op een glimmende witte achtergrond. Op de achterkant van het docking station is een Pokéball afgebeeld. De Switch zelf is op de achterkant geheel versierd met verschillende afbeeldingen van onder andere de drie starter Pokémon, namelijk Sprigatito, Fuecoco en Quaxly. De Joy-Con-controllers matchen met de kleuren die bij Scarlet en Violet horen. De linker is dus rood met het embleem van de Naranja Academy en de rechter paars met het embleem van de Uva Academy.

Ga jij voor deze Pokémon-versie van de Nintendo Switch OLED? Laat het ons weten in de reacties!