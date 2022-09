Nieuwe trailer Pokémon Scarlet / Violet toont enorm veel nieuwe informatie

Nieuwe informatie in een bomvolle trailer!

Gisteren kon je al lezen dat Pokémon-fans vandaag kunnen uitkijken naar een gloednieuwe trailer van Pokémon Scarlet / Violet en inmiddels is deze ook te bewonderen. De nieuwe trailer werpt onder andere een blik om Team Star, de nieuwe slechterikken in Pokémon Scarlet / Violet. Ook de nieuwe uitdagingen Starfall Street, Path of Legends en de Victory Road komen uitgebreid aan bod in de trailer.

In Pokémon Scarlet & Violet heb je als scholier een belangrijke opdracht, namelijk A Treasure Hunt. Jij gaat op zoek naar schatten en zal tijdens je reis allerlei personages ontmoeten, waaronder gym leaders en de voorzitter van de Pokémon League. Starfall Street, Path of Legends en de Victory Road vormen de drie verhalen binnen deze missie. Nieuw in de game is verder ook de ‘Auto Battle’, een handig systeem waarmee Pokémon vanzelf voor je vechten.

Naast bovenstaande informatie maken we ook kennis met drie nieuwe Pokémon: Klawf, Ceruledge en Armarouge. Ceruledge wordt exclusief voor Pokémon Violet en Armarouge exclusief voor Scarlet.

Ben je nog enthousiaster geworden over Pokémon Scarlet / Violet dan je al was? Bekijk de gloednieuwe trailer vol met informatie snel hieronder. Vanaf 18 november dit jaar kunnen we aan de slag met Pokémon Scarlet / Violet. Ga jij de game in huis halen op dag van de release? Laat het ons hieronder weten in de vorm van een reactie of praat mee op onze Discord!