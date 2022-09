Jenna Coleman, de stem van Melia, te gast op Dutch Comic Con

Er is een nieuwe gast onthuld voor Dutch Comic Con en het is niemand minder dan de stem van Melia: Jenna Coleman.

In november wordt de Jaarbeurs in Utrecht weer helemaal omgebouwd tot een groot festival. Heroes Dutch Comic Con gaat namelijk in het weekend van 19 en 20 november plaatsvinden. Zo nu en dan wordt wordt er nieuwe informatie gedeeld wat fans kunnen verwachten. Vandaag is bekendgemaakt dat (stem)actrice Jenna Coleman aanwezig zal zijn. Zij speelt een aantal rollen in televisieseries waaronder Johanna Constantine in The Sandman en Marie-Andrée Leclerc in The Serpent. Nintendo fans kunnen haar ook kennen als de stem van Melia Antiqua van Xenoblade Chronicles.

Wij waren afgelopen maart op de vorige editie van het evenement. Hoe wij dit ervaren hebben kun je hier lezen. Ben jij van plan om naar Dutch Comic Con te gaan? Laat het ons weten in de reacties.