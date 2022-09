Morgen nieuwe Pokémon Scarlet & Violet-trailer

Verwacht morgen om 15:00 uur Nederlandse tijd een nieuwe trailer!

Afgelopen week had The Pokémon Company nog een spannende ontdekking gedaan over een nieuwe Pokémon in Pokémon Scarlet & Violet. Het ging om de zeer humeurige Pokémon, genaamd Grafaiai. Grafaiai is een Poison/Normal-type en is vooral ’s nachts actief. Op het volgende beetje nieuws hoeft gelukkig niet lang gewacht te worden. Vandaag is er namelijk op het Twitter-account van Pokémon bekendgemaakt dat er morgen een nieuwe trailer komt van Pokémon Scarlet & Violet. Wat er precies getoond gaat worden is nog onbekend. Het is wel bekend dat de trailer morgen, 7 september, om 15:00 uur Nederlandse tijd zal verschijnen. Deze trailer kan dan morgen op het YouTube-kanaal van Pokémon gevonden worden, maar natuurlijk ook hier bij ons op de site.

Wat hoop jij in de trailer te zien? Een nieuwe Pokémon, meer over het verhaal of iets totaal anders? Laat het ons weten in de reacties!

